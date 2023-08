Un barbat in varsta de 30 ani, urmarit international pentru lipsire de libertate, tentativa de omor si viol, infractiuni comise in Franta, a fost prins de politisti in localitatea Stefan cel Mare, a informatInspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau.Cel in cauza se sustragea de la executarea unui mandat european de arestare emis de autoritatile judiciare din Franta, prin care s-a solicitat arestarea acestuia in vederea predarii, pentru savarsirea infractiunilor de lipsire de libertate, ... citeste toata stirea