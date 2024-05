Un copil din Bacau, prins conducand autoturismul pe DN 12A

Politistii Sectiei 7 Politie Rurala Brusturoasa au depistat, pe 1 mai, in flagrant delict, un tanar de 15 ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism pe DN 12A, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Autoturismul i-ar fi fost incredintat acestuia de catre tatal sau. Cercetarile sunt continuate in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor conducerea unui vehicul pe drumurile publice fara permis de conducere si incredintarea unui ... citește toată știrea