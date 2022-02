Un preot din Bacau a sfintit o zona in care au loc frecvent accidente rutiere

Un preot din judetul Bacau a sfintit o zona in care au loc frecvent accidente rutiere. El a spus rugaciuni pentru ca cei care trec prin "curba mortii" sa "fie izbaviti de accidente si de moarte napraznica".Insotit de un dascal, preotul a mers pe drumul care se afla la iesirea din Onesti, catre Bacau, si a spus rugaciuni pentru ca cei care circula pe acolo "sa aiba o calatorie binecuvantata"."Dupa savarsirea Sfintei Liturghii, am mers sa sfintim locul numit "CURBA MOREsII" si am savarsit ... citeste toata stirea