Un punct termic din municipiul Bacau va fi transformat in adapost pentru oamenii strazii

Cladirea este degradata, dar va fi reabilitata si va gazdui persoanele fara adapost care vor dori sa locuiasca in imobil. Municipiul Bacau nu are in prezent niciun adapost pentru oamenii strazii. Un punct termic situat pe strada Milcov nr.9E din municipiul Bacau va fi reabilitat si transformat in adapost pentru oamenii strazii. De amintit este ca a mai existat o initiativa similara si anii trecuti, dar ea nu s-a concretizat. De aceasta data, proiectul va deveni realitate.Viceprimarul Bacaului, ... citeste toata stirea