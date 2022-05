Un roman cautat pentru jafuri armate in Austria se plimba nestingherit cu masina prin tara. Unde l-au prins politistii

Politistii din Targu Ocna au oprit masina in urma unui control de rutina, descoperind in urma verificarilor ca pe numele soferului fusese emis un mandat european de arestare pentru participare la un grup infractional si furt organizat sau armat. O patrula a Politiei Targu Ocna a oprit in trafic, pe DN 12 B, un autoturism condus de un barbat de 45 de ani, in timp ce circula cu viteza de 87 km/h."In urma verificarilor efectuate in bazele de date ale Politiei Romane, politistii au constatat ca ... citeste toata stirea