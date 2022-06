Un sofer a plonjat cu masina in raul Trotus. A scapat, miraculos, cu doar cateva zgarieturi

Pompierii din Bacau au intervenit pentru scoaterea din raul Trotus a unui sofer care a cazut in apa cu autovehiculul pe care il conducea. Nu se cunosc deocamdata motivele pentru care conducatorul auto a pierdut controlul volanului si a ajuns cu masina in rau. Pompierii bacauani au fost soliciati sa intervina marti, 14 iunie, pentru asigurarea masurilor de prevenire si stingere a Incendiilor in cazul unui autoturism cazut in raul Trotus, in dreptul localitatii Agas."Ca urmare a apelului primit ... citeste toata stirea