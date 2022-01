UPDATE Si-a lasat copilul in strada ca sa joace la pacanele. Carutul luat de vant a fost la un pas sa ajunga in fata masinilor VIDEO

Un barbat a lasat caruciorul in care se afla copilul sau de un an si 3 luni in fata unei sali de jocuri, iar dupa ce a intrat, acesta a fost impins de vantul puternic spre strada. Pe imagini se vede cum carutul se opreste chiar inainte de a intra intr-o intersectie din Bacau. UPDATE Ora 16,00Politistii Sectiei 1 Politie Bacau s-au sesizat din oficiu cu privire la imaginile video aparute in spatiul public, in care apare o persoana care lasa nesupravegheat un carucior in care se banuia ca a fost ... citeste toata stirea