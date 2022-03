Ursii au devenit o problema pentru locuitorii din Slanic Moldova. Animalele intra in oras dupa mancare VIDEO

O ursoaica cu pui a intrat marti, 1 martie, in orasul Slanic Moldova din judetul Bacau. Oamenii i-au filmat de la balconul blocului unde locuiau, in timp ce ursii cautau de mancare la ghenele de gunoi. Ursii au devenit o prezenta obisnuita pentru locuitorii din orasul bacauan Slanic Moldova. Animalele intra din ce in ce mai des in localitate in cautarea hranei.O ursoaica cu pui a intrat marti, 1 martie, in localitate, iar localnicii au filmat animalele care cauta mancare la o ghena ... citeste toata stirea