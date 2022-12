Vineri, 30 decembrie, la Comanesti ar loc Festivalul "Datini si obiceiuri stramosesti".De Anul Nou, romanii fac urari pentru a avea noroc, bani si a fi sanatosi in urmatorul an, mergand din casa in casa, respectand datinile strabune. Sorcova, Plugusorul, Capra sau umblatul cu Ursul sunt ... citeste toata stirea