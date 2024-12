Veste trista pentru proprietarii de apartamente si case - O noua crestere de taxe de la 1 ianuarie 2025

Taxa de 25% pentru proprietarii de case si apartamente. Incepand de la 1 ianuarie 2025, locuitorii din Bacau se vor lovi de o noua crestere a costurilor pentru utilitati. Tarifele pentru apa potabila si canalizare vor creste semnificativ, cu aproximativ 25%, ca parte a unui plan tarifar aprobat recent de Consiliul Local Bacau. Aceasta masura nu este aplicata doar in Bacau, ci si in alte orase.In acest caz, pretul apei potabile in Bacau va ajunge la 10,77 lei pe metrul cub, comparativ cu 8,62 ... citește toată știrea