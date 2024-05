Zece bacauani se lupta pentru scaunul de primar al urbei

In disputa electorala pentru functia de primar al municipiului Bacau, Biroul Electoral Judetean a validat 10 candidaturi.Cine sunt acestia, va prezentam in continuare.Primul candidat (in ordine aalfabetica) este Stefan Braila (SOS Romania) - 32 ani, absolvent al Universitatii de Medicina si Farmacie Targu Mures, medic la Spitalul Judetean Bacau.Dorin Chirilescu (Independent)- 42 ani, absolvent a doua facultati -Marketing si Informatica, in cadrul Universitatii "Vasile Alecsandri" din ... citește toată știrea