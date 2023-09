Etapa a doua a Ligii a III-a nu a fost deloc una prietenoasa cu divizionarele C bacauane. Din cele patru reprezentante ale judetului la acest nivel competitional, doar Aerostar a obtinut un rezultat favorabil. Sambata, "aviatorii" antrenati de Misu Ionescu si Andrei Vatra au remizat, 1-1, pe terenul Somuzului Falticeni. Gazdele de la Somuz au deschis scorul in min. 3, prin Julei, Aerostar egaland in min. 50, gratie lui Coroama. Celelalte doua grupari bacauane din Seria 1, CSM si FC au pierdut ... citeste toata stirea