Furia unui român după ce a primit nota de plată la restaurant: "Să ameninț cu poliția și să iasă panaramă?"

Scumpirile din ultima perioadă i-au determinat pe români să fie mai atenți la cheltuieli și să renunțe la micile plăceri. Mulți ocolesc restaurantele, iar cei care merg în continuare sunt nemulțumiți de prețurile mari.

Acestora li se adaugă uneori surprize pe nota de plată. Este cazul relatat de un român în mediul online.

"Era facturat și servire masă"

Acesta a achitat nota de plată, abia apoi i-a atras atenția că a plătit și pentru serviciul "servire masă".

"Am fost azi la un restaurant, am cerut nota și am plătit. Când m-am uitat mai cu atenție pe factură, am văzut, pe lângă ce am mâncat eu, că era facturat și "servire masă". Era o suma infimă, dar îl întreb pe ospătar ce era și mi-a zis că e 10% din comandă. Bacșiș practic. Cu JAPCA. Acuma aș dori să știu ce se poate face, pe viitor. Să îi zic că nu plătesc și să mi-l aducă pe managerul de restaurant să mă țigănesc la sânge cu el? Să ameninț cu poliția și să iasă panaramă? Ce alte căi de atac JURIDICE ar mai fi?", a întrebat acesta pe grupul Atenție! Țeapă. Țepe și țepari.

"E o practică contagioasă deja"

Postarea sa a strâns peste 500 de comentarii, iar părerile sunt împărțite. Unii spun că au trecut la rândul lor prin situații similare și ce este deja o practică.

"Poți să postezi numele restaurantului și nota de plată și în modul acesta cei care doresc să meargă la acea locație să știe cum sunt tratați."

"Conform legii, localul are obligația de a înmâna clientului o notă de plată, înainte de a emite bonul fiscal, iar pe notă trebuie să existe rubrici unde vei putea specifică nivelul bacșișului oferit (între 0% și 15% din valoarea consumației). Dacă nu vrei să lași un procent, poți alege să oferi ospătarului o anumită sumă – caz pentru care există, de asemenea, o rubrică unde poți trece suma oferită drept bacșiș. În plus, bacșișul poate fi plătit cu cardul, sau în numerar – după cum dorești. Dar va fi evidențiat pe bonul fiscal, indiferent de modalitatea de plată."

"Stau numai în picioare și trebuie să suporte și ifosele unora"

Alții îl sfătuiesc să nu mai meargă la restaurant și că este normal să plătească un bacșiș pentru efortul depus de personal.

“Să nu te mai duci să mănânci în restaurante!”

“Mănânci la "împinge tavă".”

“Din păcate e o practică contagioasă deja, se practică în mai multe locații.Singură formă de protest e să nu mai frecventezi locația respectivă.”

“Păi depinde, dacă vrei să mai mănânci acolo sau nu… Dacă da… trebuie plătit și asta e. Dacă nu și vrei scandal: refuz de plata, poliție, plângere la anaf și review pe google cu poze relevante (nu le pot șterge, rămâne stigmat). Basic”

“Eu nu aș fi plătit cei 10%. Că le las eu din bună plăcere da (poate și mai mult de 10%), dar nu cu japca (deja e nesimțire, ei au salarii la fel că și în alte domenii).“

“Știți care e problema mai mare a unora? Când vă duceți să va faceți unghiile, să vă coafați, tundeți,etc toți lăsați bacșiș și sunt sigur de asta. Când mergeți la medic toți lăsați câte ceva.

Și pe urmă faceți figuri când la un restaurant va dă un bon pre-fiscal pe care nici măcar nu șțiți să îl citiți,și acuzați total aiurea.

Eu zic că înainte ar trebui să va mai informați de cum merg lucrurile și legile de cacao care sunt...și pentru ăștia care spun că ospătarii iau salariu bun - nu, nu e așa.pentru cât lucrează și servesc, stau numai în picioare și trebuie să suporte și ifosele unora că voi care fac figuri salariul e foarte mic."

“Mănâncă acasă"

Unii au un mesaj tranșant și îl invită să mănânce acasă pe românul nemulțumit.

"10% este taxa de nesimțire a clientului...că dacă te duci la restaurant, nu e ca la împinge tavă...du-te la shaworma și uită de restaurante”.

“Este o suma de bani băgată aiurea pe gât clientului. Un fel de bacșiș obligatoriu care nu este legal. Clientul lasă bacșiș în funcție de servire, timpul de așteptare, gustul mâncării etc și este la latitudinea lui dacă lasă acest bacșiș sau nu.”

“Mănâncă acasă, dacă nu îți permiți 10 la sută din notă de plata, să lași bacșiș.”

“Zgârcitele! Ești unul din ăla care nu lasă bacșiș nici la frizer. Stai frate acasă și mănâncă. Serviciile se plătesc. Bănuiesc că ai pretenția să fi servit că la carte. Știi câte drumuri face un ospătar pe zi??? Știi câte ore stă în picioare??? Și pentru ce??? Să servească pe unul ca ține care are fița de a mânca în oraș. Ia-ți frate o ceapă verde și o brânză și nu te mai fandosi, dacă nu-ți dă buzunarul să lași acolo o șpăguță."

“Comoditatea se plătește. Vine omul te servește, îți zâmbește frumos, tot pe lângă tine îi că-i datoria lui și tu ești clientul.

Chiar și dacă nu îți bagă în prețul total bacșișul, totuși e legea bunului simț să lași bacșiș.

Educație.

Cum dai la medic mită, dai și la chelner măcar 10 lei, că ăla poate stă 12 ore indiferent de anotimp cu un zâmbet înghețat pe față, să ne servească pe noi ăștia comozi.