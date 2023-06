Culmea bacșișului: să-ți ceară șpagă automatul de sandwich-uri de la aeroport

Dezbateri furtunoase s-au născut pe Reddit atunci când o femeie, utilizatoare a rețelei de socializare, a postat mesajele prin care un automat de fast-food dintr-un aeroport i-a solicitat bacșiș.

Incidentul s-ar fi petrecut pe Aeroportul Internațional Newark Liberty din New Jersey, a arătat în postarea sa utilizatoarea Reddit cu numele u/_seaweed.

Femeia a comandat la automat un sandwich Caesar, în valoare de 14,99 dolari, și o sticlă de apă cu aromă de nucă de cocos marca Vita, în valoare de 6,39 dolari. După ce i s-au aplicat și taxele, automatul i-a afișat un total de plată de 23,05 dolari, însă, spre stupoarea femeii, i-a solicitat și bacșiș.

„Doriți să lăsați un bacșiș?”, a fost mesajul apărut pe ecranul automatului, cu opțiunile 15%, 18% sau 20% și, spre ușurarea femeii, și „nici un bacșiș”. “Am ajuns și aici. Să-mi ceară bacșiș automatul din aeroport!“, a comentat în postarea sa de pe Reddit pățita.

Postarea a stârnit utilizatorii, înregistrând sute de mii de interacțiuni, precum și mii de comentarii. Mulți dintre utilizatori au confirmat indignați că au ajuns să ceară bacșiș și automatele. Discuția a fost extinsă și la pasagerii liniilor aeriene nemulțumiți că sunt obligați să dea bacșiș și în situația în care își fac singuri check-in-ul la bagaje.

I’m at Newark Airport being asked to tip on a self checkout transaction- how much should I tip? pic.twitter.com/hoIXIIOVRv