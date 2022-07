Ce bacșiș să lași când mergi în vacanță în Europa. Reguli nescrise pe care turiștii trebuie să le știe

De multe ori ajungem în situații în care ne întrebăm dacă ar trebui să lăsăm bacșiș, sau ce sumă ar fi potrivită, în funcție de serviciile oferite. Întrebările apar cu atât mai mult atunci când vizităm o altă țară și nu știm cum se obișnuiește în zona respectivă.

Partea bună este că, la nivelul întregii Europe, legile nescrise ale bacșișului sunt foarte similare, astfel că nu veți da greș. Deși nu este obligatoriu, există mai multe scenarii în care este ideal să oferiți o mică sumă în plus, potrivit autoeurope.com.

În primul rând, în Europa, prețurile afișate includ și taxele suportate de comerciant, deci în general nu se așteaptă să plătiți mai mult. Totuși, când vine vorba despre industria serviciilor, angajații se așteaptă să primească bacșiș. Chiar și ala, este important ca atunci când alegeți suma, să țineți cont de cât de mulțumiți ați fost de servicii, dar și de resursele financiare de care beneficiați.

Bacșișul în restaurantele europene

În mod normal, în restaurantele europene, se lasă un bacșiș de 5-10% din suma totală a notei de plată. În funcție de țară, procentul de 10% ar putea fi considerat chiar generos. Pe de altă parte, este necesar să faceți acest lucru dacă ați fost servit de un chelner, nu vă simțiți obligat să o faceți atunci când ați mers la un restaurant de tip auto servire.

Bacșișul pentru șoferi

În principiu, obiceiul este să rotunjiți suma. Sursa citată mai arată că, dacă aveți un tarif puțin peste 15 euro, ar trebui să lăsați 16 euro. Pe de altă parte, dacă este o cursă mai lungă, de exemplu 84 de euro, ar trebui să lăsați 90 de euro.

Ads

Pe de altă parte, din nou, depinde de la caz la caz. De exemplu, dacă șoferul a luat-o pe scurtătură ca să ajungeți mai repede la aeroport, sau v-a ajutat cu bagajele, atunci câțiva bani în plus vor fi apreciați. La polul opus, dacă a ocolit ca să crească tariful, nu ar trebui să vă simțiți obligați să lăsați ceva în plus.

Bacșiș la hotel

Dacă vă cazați la orice hotel din Europa și există un angajat care vă ajută cu bagajele, ar trebui să îi lăsați un euro pentru fiecare bagaj cărat. De asemenea, la finalul sejurului, puteți lăsa câțiva euro în cameră pentru a mulțumi personalului care s-a ocupat de curățenie.

Ce spune codul bunelor maniere

Dacă ne raportăm la codul bunelor maniere, în România un bacșiș extravagant ar putea fi considerat ”o dovadă de proastă creștere”.

”Este important să ştim cât trebuie să dăm. Aceste sume nu vor fi nici prea mici, nici prea mari. A da bacşişuri exorbitante nu constituie o dovadă de generozitate, cum am putea crede, ci de proastă creştere. Este un gest care dă naştere la comentarii ironice, chiar din partea celor ce primesc banii, şi ne face să-l recunoaştem pe parvenit de la distanţă. Pe de altă parte, a nu da bacşiş deloc atunci când e strict necesar, consolându-te că cel care ţi-a făcut serviciul are mai mulţi bani ca tine sau că n-o să-l mai vezi niciodată, te califică drept prost crescut”, scrie în celebra carte a Aureliei Marinescu, ”Codul bunelor maniere astăzi”.

Potrivit sursei citate, ”au dreptul la 5-20% din valoarea notei de plată: chelnerii, şoferii de taxi, coafezele, frizerii".

Sunt lăsate la apreciperea clientului sumele date: garderobierelor, plasatoarelor, angajaților care fac diverse comisioane, şoferilor de autocar, ghizilor din turism, precum şi personalului de serviciu dintr-o casă în care suntem invitaţi.

Ads