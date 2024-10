Un cuplu nemulțumit de serviciile dintr-un restaurant a fost urmărit de chelneriță până la mașină pentru că nu a lăsat bacșiș: "A țipat la noi, strigând că suntem zgârciți"

În timp ce mulți lucrători din restaurante ar fi supărați că nu primesc un bacșiș, puțini și-ar urmări clienții până la mașină, pentru a-l cere. Totuși, exact asta a făcut o chelneriță.

Un cuplu a ales să nu lase un bacșiș din cauza servirii proaste și a fost urmărit până la mașină de către chelneriță.

"Prietena mea și cu mine am decis să mergem la un restaurant local la care nu mai fusesem niciodată", a scris bărbatul pe Reddit. Ei au fost întâmpinați, dar odată ce s-au așezat, serviciul a fost practic inexistent.

"Noi nu am fost abordați cu un meniu și nu ni s-a oferit o băutură timp de 30 de minute", a scris el. "Ne-am gândit că s-ar putea să fi uitat de noi".

Când au avut în sfârșit ocazia să comande, au crezut că serviciul se va îmbunătăți. Dar nu a fost așa.

"Aceeași poveste din nou, fără băuturi, fără mâncare și nimeni nu ne-a verificat timp de cel puțin încă o jumătate de oră", a spus el, adăugând că nimeni nu și-a cerut scuze pentru timpul lung de așteptare.

În plus, mâncarea nu a fost chiar atât de bună - "medie pentru cât de scumpă a fost", a explicat el. "În fine. Pur și simplu ne era foame în acel moment și nu ne păsa prea mult."

După o masă lipsită de strălucire, cuplul a fost aproape forțat să dea un bacșiș automat.

"În cele din urmă, în timp ce încă mâncam, nu ne întreabă dacă totul este în regulă, dar ne lasă imediat nota de plată fără să spună nimic", își amintește bărbatul.

Ads

În acel moment, prietena lui a observat ceva interesant: "Au adăugat un bacșiș de 20% peste totalul cu taxe incluse — și au lăsat un spațiu pentru a adăuga și mai mult."

Bărbatul ar fi vrut să plătească nota și să nu facă scandal.

"Prietena mea, însă, nu a fost de acord", a recunoscut el.

Lucrurile s-au înrăutățit când au cerut ca bacșișul să fie eliminat. Cuplul a aflat că, tehnic, nu trebuiau să plătească bacșișul automat.

"Pe bon scria că poți să le ceri să elimine acea taxă — poate, în viziunea lor, pentru a lăsa bacșiș în numerar", a explicat el. "Așa că le-am cerut să elimine taxa, ceea ce a provocat o mare agitație din partea chelneriței... S-a întors cu noul nostru bon și l-a aruncat pe masă."

Acesta este momentul în care a avut loc adevărata dramă.

"Am lăsat bacșișul pe care doamna îl merita cu adevărat și am plecat. Am ieșit din restaurant și în parcare am auzit țipete din ce în ce mai puternice", a povestit el. "Această doamnă chiar ne-a urmărit până la mașina mea! A țipat la noi strigând că suntem zgârciți și de ce i-am lăsa 0 dolari!"

Ads

"Ea mi-a strigat să nu mă mai întorc niciodată, altfel ne-ar fi creat probleme", a adăugat el.

"I-am strigat înapoi că nu mă poate plăti să mă întorc".

Acest cuplu nu este singurul - mulți nu lasă bacșiș după un serviciu prost.

Un sondaj realizat de YouGov a arătat că 51% dintre clienți "nu lasă niciun bacșiș după ce au avut parte un serviciu prost". Acest lucru are sens, deoarece, în ochii multora, un bacșiș este menit să arate recunoștință pentru un serviciu bun. Cu toate acestea, potrivit experților, acesta nu respectă regulile etichetei bacșișului.

Lizzie Post, copreședinta Institutului Emily Post, insistă asupra faptului că oaspeții ar trebui să lase întotdeauna bacșiș la un restaurant cu servicii complete, indiferent de calitatea serviciilor.

"În mintea noastră, acest lucru este nenegociabil", a declarat ea pentru Washington Post. "Lași un bacșiș indiferent de situație, chiar dacă a fost cel mai prost serviciu pe care l-ai avut vreodată în viața ta".

Dacă performanța unui chelner este cu adevărat atât de teribilă, Post recomandă să cereți să vorbiți cu un manager, mai degrabă decât să renunțați la bacșiș. Așadar, poate că publicul a fost de partea acestui cuplu, dar experții în etichetă nu au fost. Aparent, chiar dacă serviciul este oribil, ar trebui să lăsați un bacșiș. Totuși, asta nu înseamnă cu siguranță că este în regulă ca un chelner să urmărească clienții până la mașină țipând, scrie yourtango.com.

Ads