Dispută despre normalitatea de a lăsa bacșiș livratorilor: "Se premiază mediocritatea"

Mulți români nu mai au timp să facă cumpărături sau mâncare la finalul programului de lucru și aleg să comande mâncare.

În timp ce unii nu le lasă bacșiș livratorilor, alții sunt foarte generoși.

Unul dintre cei care refuză să ofere atenții financiare în semn de mulțumire a deschis o discuție pe această temă în mediul online.

"De unde vine normalitatea asta de a da bacșiș?"

"De ce dați tips la livratori?

Astăzi când a venit curierul cu mâncarea, i-am mulțumit frumos și i-am urat o zi bună, fără să îi las bacșiș, iar în schimb l-am văzut cum își da ochii peste cap și nu a zis nici pâs. De aici am dedus că a fost nemulțumit că nu i-am lăsat tips.

De unde vine normalitatea asta de a da bacșiș pentru livrarea unei comenzi de mâncare de 20 de minute? Practic pentru ce dau oamenii bacșiș? Pentru că livratorul a găsit adresa sau că nu s-a împiedicat și nu a vărsat ciorba?

Mi se pare că se premiază mediocritatea prin bacșiș pentru livrarea de mâncare", a scris acesta pe Reddit.

Tema propusă pentru discuție s-a transformat într-o dezbatere care a strâns peste 500 de comentarii, cu opinii pro și contra. Unii dintre cei care au formulat opinii au fost sau sunt livratori și au relatat experiențele lor.

"Gâfâia în ultimul hal"

"Depinde.

La mine se exemplu, s-a întâmplat să nu pot ajunge în supermarket, așa că am comandat 2x sticle de suc, 3x lapte și 2x apă.

A ajuns și m-a rugat să îl ajut să își dea ghiozdanul jos. Gâfâia în ultimul hal (este străin btw). Când am pus mâna pe ghiozdan, avea cred că 30 de kg, fără exagerare.

Mi-a dat omul comanda și am observat că mai avea vreo 2x baxuri a câte 6 sticle de apă și încă ceva pungi.

I-am dat 20 lei și un pahar de apă..."

"Vezi că am lucrat la Glovo și dacă scrii la descriere ce produse vrei din supermarketul x în loc să le selectezi direct din aplicație, atunci aplicația nu mai poate face calculul pentru câte kilograme sunt de cărat. În mod normal, o astfel de comandă i-ar pica unei persoane cu mașină, nu cuiva pe bicicletă, trotinetă, etc. De asemenea, dacă îți pică o astfel de comandă în care tre să-ți rupi cocoașa și vrei s-o reatribui altui curier ți se taie o ora de muncă de pe aplicație.

Știu că voi nu aveți de unde să știți lucrurile astea totuși. Aici sistemul e făcut cam anapoda."

"Niciodată nu aveam așteptări"

"Am făcut glovo vreo 3 săptămâni și niciodată nu aveam așteptări de tips.. nici când a trebuit să urc o comandă inuman de grea până la etajul 5 fără lift. Ce am observat e că oamenii dădeau tips dacă comunicăm politicos cu ei și eram de treabă."

"Eu am fost livrator timp de 2 luni vara asta și pot să zic că nu am așteptat niciodată tips de la nimeni. Aș fi ipocrit să spun că nu mă bucurăm când primeam, ceea ce spre surprinderea mea se întâmplă foarte des, dar având în vedera că meseria era super simplă și câștigam relativ destul de mulți bani, nu așteptăm niciodată tips de la clienți. Cu toate astea pot să îi înțeleg pe foștii mei colegi ce cărau 3 baxuri de apă până la etajul 4 pe scări și erau nemulțumiți că nu primeau nici măcar 1 leu. Fun fact: într o zi era super cald afară și o doamna mi-a oferit o sticlă de apă rece la 0,5, am apreciat-o mai mult decât pe un tips".

"Nu mai dau bacșiș nici măcar pentru vreme urâtă"

"Obișnuia să fie o normalitate pe vremea când nu prea existau aplicațiile acestea și se făcea în ideea că lucrătorii de la restaurante lucrează pe minimul pe economie și toată lumea știa că nu se poate trăi doar din acel salariu.

Acum nu mai este o normalitate. Nu mai dau bacșiș nici măcar pentru vreme urâtă pentru că oricum ești taxat extra pentru asta automat de aplicație."

"Nici eu nu dau tips, mi se pare absurd. Nici eu nu primesc tips la servici. E un job, ești plătit să faci asta.

Să nu mai spun de faptul că oricum dau 8-10 lei pe transport și așa, la un amărât de meniul zilei care costă 30 și ceva."

"Înainte lăsam mereu. Acum am început să las doar dacă sunt ore foarte târzii, am comandat de la supermarket și plasele sunt grele, dacă vremea este urâtă sau dacă sunt zile de sărbătoare."

"E mentalitate idioată din state unde tips culture a ajuns să fie toxică. Cel puțin la livratori de mâncare dacă nu lași tips acolo îți spun în față de ce nu ai lăsat nimic și te mai și fac în toate felurile.

E jobul lui, până la urmă pentru care e plătit. Nu am nimic împotriva dacă cineva lasă tips, treaba lor, dar sper să nu se ajungă și la noi să fie 'necesar'."

"În România e o mentalitate de tipul mi se cuvine"

"Eu de când am fost în Istanbul nu mai pot lasă tips în România, lol. Nu de altă, dar acolo cei din Horeca chiar te făceau să te simți bine când te serveau (și nu ma refer că îți ziceau Boss sau Hagi, Hagi). Plus că acolo chiar simțeam că îmi permit orice din meniu și să las și tips fără probleme.

În România e o mentalitate de tipul “mi se cuvine” și nu fac nimic în plus când își prestează serviciul.

În plus, când creăm o presiune socială în a da tips mereu, patronii vor profita și nu vor da salarii mai bune, pasând bunăstarea financiară a angajaților în seama clientului."

"Las tips la food delivery pentru că tips-ul ăla îl consider o donație. Nu e ușor să mergi prin ploaie / vânt / frig și cei ce o fac, nu o fac din plăcere ci din nevoie. Poate pentru mine aia 5 lei nu înseamnă nimic, dar pentru ei cu siguranță înseamnă ceva.

Nu e o obligație, dar dacă poți face bine nu văd un rau în asta."

"Omul ăla aleargă prin tot orașul să îți aducă ție mâncarea caldă"

"Sunt curier și nu înțeleg cum de iei în glumă curieratul. Tu știi cât stres și câtă grăbire este să livrezi o comandă în 20 min? Omul ăla își riscă permisul în fiecare zi. 7 min până la restaurant, 3 min luat comanda de la restaurant în cazul în care este comandă gata, 7 min până la adresa de livrare, 3 min urcat-coborât din bloc și o luăm de la capăt iar.

Omul ăla aleargă prin tot orașul să îți aducă ție mâncarea caldă, nu contează că îți vine rece, de vină este firma de curierat, nu curierul, nu îi poți face mașina ăluia să îți zboare pentru că restaurantul nu a pregătit mâncarea la timp sau aplicația de livrare i-a alocat o comandă care stătea de 20-30 min fără curier.

Dacă ai fi lângă mine te-aș lua o singură ora și te-aș lasă pe tine să livrezi. Mai ales că puneți PIN-urile la 1km distanță, eu cred că le puneți cu ochii închiși. Și că să mai iei curierii in ras, să știi că ei fac mai mulți bani că ține 3x. În cazul in care mai vrei să îi iei la mișto adu-ti aminte de vorbele astea. Nu este nici ok atitudinea curierului că și-a dat ochii peste cap, dar nici nu ti-a zis nimic. Eu de pildă nu cer nimănui nimic, nu stau eu in 5 lei sau 10 lei, cât mi se dau, dar dacă îi primesc le spun că le mulțumesc și apreciez gestul. Chiar dacă primesc 2 lei le mulțumesc, pentru că acel gest contează."