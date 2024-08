"De acum înainte nu o să mai las nici măcar un leu bacșiș la restaurant". Cum a ajuns un român să ia această decizie

Legalizarea bacșișului în România a adus la apariția unor probleme. Au fost situații în care bacșișul a fost folosit pentru a acoperi salarii mai mici, subminând efectiv scopul inițial al reglementării.

Unii chelneri profită de situație și trec bacșișul pe bonul fiscal fără acordul explicit al clientului. Această practică a permis creșterea veniturilor declarate, dar a creat nemulțumiri și controverse.

Mulți clienți nu sunt de acord cu această adăugare forțată și nesolicitată. Unii povestesc nemulțumirile în mediul online.

Recent, un român a relatat experiența dintr-un restaurant care l-a determinat să decidă să nu mai ofere niciodată bacșiș când mănâncă în oraș.

"Bacșișul la restaurantele din România a devenit absurd"

"Într-o zi de joi, mă duc cu soția mea să mâncăm la un restaurant (nu dau nume pentru că nu contează), consumăm în jur de 270 de ron în total, am lăsat 20 ron bacșiș (am plătit cu cardul nota + bacșișul) și totul a fost ok. Eu nu las bacșiș procentual pentru că mi se pare o prostie, așa că las în funcție de cât efort a depus pentru noi și cât de bună a fost servirea.

Duminică merg cu soția mea și încă două persoane la același restaurant și întâmplarea face că suntem serviți de același ospătar. Nota de plată a fost 493 RON și când a venit cu POS-ul ca să plătesc i-am spus să pună în plus pe card 20 ron ca bacșiș, deci nota de plata să fie 513 RON. Am plătit cu telefonul și când mă uit la bon văd 493 RON."

Ads

"Nu se merită să ia bacșiș"

Clientul a continuat relatarea, menționând cum chelnerul i-a explicat de ce nu ar fi rentabil să încaseze bacșișul de 20 de lei pe care i l-a oferit.

"L-am întrebat de ce nu a pus 20 ron bacșiș cât i-am spus și răspunsul sau a fost că îi ia statul și banca mult, adică 12.5%, și nu se merită să ia bacșiș. L-am întrebat cum vine asta?

Dacă îți las 20 de ron și îți iau statul și banca 12.5% tot rămâi cu 17 RON. A spus iar că nu se merită și mi-a arătat pe nota de plata cu degetul spunând că de aia sunt puse procentele acolo, ca oamenii să lase bacșiș așa cum e recomandat (se referea la recomandările de bacșiș de pe notă de plata 7%, 10%, 15%)."

"A vrut să-mi dea peste nas că las prea puțin"

"Long story short omul a vrut să-mi dea peste nas că las prea puțin bacșiș, așa că a refuzat 20 de RON bacșiș, asta luând în considerare că același ospătar a fost foarte ok să accepte 20 de RON bacșiș atunci când notă de plată a fost mai mică în ziua de joi.

Ads

Ospătarii s-au făcut stăpâni pe procentele de pe notă de plata și au ajuns să fie nesimțiți pentru că au impresia că li se cuvine 10% din totalul notei de plată. După părerea mea, 20 de RON bacșiș e chiar decent având în vedere că a făcut doar 3 drumuri în total pentru noi.

De acum înainte nu o să mai las nici măcar 1 RON bacșiș la restaurant", a scris acesta pe Reddit.

"Eu câteodată ies în oraș numai să las bacșiș"

Postarea a strâns peste 400 de comentarii. Mulți au explicat ce reguli au în astfel de situații.

"Și 0 este o opțiune acolo unde îți arată el."

"Chiar dacă și-a făcut treaba regulamentar, regula mea de aur este următoarea:

Să zicem că ești plătit cu 100 de lei pe oră la jobul tău zi de zi, să zicem că e muncă calificată cu școli în spate, 16.000 lei pe luna net.

Dacă pentru munca lui de 10-20 minute efectiv pentru tine primește mai mult decât tine pe oră, ești un prost fudul care vrea să se dea mare. Practic, justifici că școala nu are sens și că viitorul românilor este servitul la masă. Mai ales că ospătarii nu împart nimic cu bucătării care îți gătesc, ei considerând că bacșișul este pentru "efortul" lor personal."

Ads

"Păi mai mergi o tură și lasă-i 0 bacșiș că să nu îi ia statul și banca nimic."

“Lucrez în gastronomie și îmi este scârbă de cum au devenit ospătarii, și înainte erau după bani, dar acuma și mai rău. Sunt bucătar și nu am tangență cu clienții, dar când mai fac ceva pe cont propriu refuz bacșiș, nu vreau să se simtă obligat clientul să creadă că trebe să lase. Unii acceptă, alții insistă. Am în familie ospătari și mereu se plâng că nu lasă lumea bacșiș sau lasă puțin."

"Am un teanc de bancnote la mine și când intru undeva încep să împart"

Unii se referă cu umor la astfel de situații.

"Eu câteodată ies în oraș numai să las bacșiș. Primesc meniul, refuz ospătarul politicos și îi dau 50-100 lei tips, apoi îl rog să îmi lase contul revolut să îi trimit acolo bacșiș în zilele în care nu am cum să ajung la restaurant, mi se pare de bun-simt."

"Eu folosesc abordarea Sharon Stone din Casino, am un teanc de bancnote la mine și, când intru undeva, încep să împart".

"Eu sunt șomer intenționat, ca să se angajeze altcineva în locul meu, practic îi las bacșiș tot salariul pe care l-aș fi avut eu.

Ads

Sper să văd cât mai mulți șomeri ca mine pe viitor."

"E amuzant cum ospătarii doresc bacșiș și în același timp se comportă ca niște taximetriști ilegali care te dau jos din mașină dacă nu le iese negocierea de preț.

Ce a făcut ăla e o insultă, a scuipat pe bacșișul tău, pe banii munciți de tine."

"Nu vreau să fiu hater, dar deja în capitală majoritatea paraziților vin cu întrebarea "tipsul să fie pe card?". Adică, boss, by default tu îmi impui să-ți las tips că-mi pui o farfurie pe masă."

“Ca și client și fost ospătar, pot spune că ăla e nu e ospătar adevărat, bacșișul e ceva ce primești ca și bonus pentru efortul depus, clientul nu ar trebui să fie obligat să îmi lase mie x% din notă, e absurd, dar și mai absurde sunt persoanele alea care spun că mai bine stai acasă dacă nu poți lasă nu știu cât la % din notă, la fel o prostie, clientul nu e obligat să lase nimic în plus de ce e pe notă, că vrea el să își arate recunoștință, e binevenit, nu, e ok, puțin frustrant, dar nu mă apuc să trag clientul de mânecă sau să bat apropouri gen ”bro, unde-i bacșișul?”. Dacă îți faci treaba bine și ești amabil de obicei ai și bacșiș decent care mai rotunjesc puțin veniturile care ce-i drept sunt mizere în horeca."

Ads