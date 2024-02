Românii care se plâng că sunt hărțuiți dacă nu lasă bacșiș la restaurant. "M-a căutat chelnerița pe Facebook și m-a luat la rost"

A trecut mai bine de un an de când este în vigoare legea care prevede ca bacșișul să fie trecut pe nota de plată și pe bonul fiscal.

Guvernul a încasat impozit pe bacșiș mult sub așteptări, mai puțin de 30 milioane de lei, arată informațiile obținute de Economedia de la Ministerul Finanțelor. Suma este de trei ori mai mică decât cea mai pesimistă estimare a Guvernului.

În același interval, românii reclamă tot mai des situații anormale care apar când plătesc consumația.

Un tânăr a deschis o discuție pe această temă în mediul online, relatând situații în care s-ar fi simțit hărțuit de chelneri.

"Vi s-a întâmplat și vouă să fiți hărțuiți dacă nu lăsați tips la restaurante?"

"Văd din ce în ce mai mult o atitudine ostilă a chelnerilor și ospătarilor care se simt îndreptățiți să își pună tipsul pe notă din oficiu. De asemenea, am fost chiar hărțuit în două ocazii când nu am lăsat tips fiindcă a fost serviciul foarte prost și mâncarea rea la gust. Mi s-a zis chiar de la obraz că sunt obligat să las tips minim 10%. Și asta la restaurante cu prețuri ca în Spania, chiar și ca în Franța, unde nu lasă nimeni nici măcar un euro. Ce e în neregulă cu oamenii?", a scris acesta pe Reddit.

Postarea a strâns aproape 200 de comentarii. Unii au relatat situații asemănătoare. Cineva a postat o replică în care face referire și la amintirea legii pe care o încalcă chelnerii.

"Vă rog să-mi spuneți numele complet pentru a va face reclamație"

"Legea 376/2022 spune că este interzisă cererea de tips sau condiționarea serviciilor cu scopul de a primi și cere tips.

Dvs încălcați legea, prin urmare, vă rog să-mi spuneți numele complet pentru a vă face reclamație.

Iei frumos bonul, îi faci poză pentru a avea dovada reclamației și refuzi să achiți orice tips este trecut abuziv pe bon.

Pe cale amiabilă, plătești doar consumația."

O utilizatoare a platformei a povestit cum a ajuns să fie certată pe Facebook de chelnerița unui local.

"Eu am lăsat un review prost la o cafenea (prețuri mai mari pe bon, comandă greșită, tips băgat pe bon fără să fiu întrebată) și m-a căutat chelnerița pe Facebook și m-a luat la rost."

Nu este singura care a pățit asta.

"Ahaha așa am pățit și eu. M-a căutat omul pe Facebook. Clar i-am dat cu seen."

"La cât s-au nesimțit ăștia din restaurante cu prețurile, nu ar trebui dat nici un tips. Să acopere proprietarii tipsurile din vânzări sau să le dea chelnerilor un salariu corect."

"Românu' și bacșișul.. ceva de poveste. Eu am pățit de câteva ori la bolt, uber, taxi să fie cursa de exemplu 15 lei și să dau 2 de 10 și mi-au zis direct "mersi, salut! " și mereu am cerut aia 5 înapoi. Majoritatea s-au uitat urât dar unii au mai și pufăit."

"Acum câțiva ani am lăsat 10 lei la o notă de ~180. Mi-a adus înapoi bancnotă și a zis că a fost plăcerea lui, rar așa chelneri, să își facă treaba din plăcere."

"A făcut mișto de tine că i-ai lăsat cam puțin", i-a explicat cineva situația.

"Au adus niște angajați în uniformă, foarte agitați"

"În Mexico City la un restaurant am lăsat tip pe bon 20%. La plecare m-au oprit că nu e ok. Că să fie mai convingători au adus niște angajați în uniformă, foarte agitați. Aveau și arme. Mi-au explicat că sub 25% nu se poate. Și că e afișat la intrare. Am plătit, ce să fac.

Altă dată, în Niagara Falls, Canada, la un restaurant de prânz (doar atunci era deschis), după ce ospătarul a servit o friptură de vită unui coleg francez, l-a întrebat cum arată friptura. Magnifique, a răspuns acesta. La care ospătarul a replicat: I hope you will give us a 25% tip after you enjoy the meal. Francezul nu a lăsat nimic. A preferat să se certe în franceză cu ospătarul canadian. Eu am băut doar o bere proastă, cu arome de buruieni indiene native. Bere fără arome nu serveau. Am lăsat și bacșiș, ca să nu mă cert cu ospătarul.

La noi e mai ok, dar în vestul Europei e și mai ok."

"Am rămas mut, cum poți să spui așa ceva cuiva?"

"Ni s-a ținut predică timp de 20 de minute despre importanța bacșișului după ce a auzit chelnerul că voiam să dăm doar 5%. București."

"Centrul Brașovului, un restaurant cu renume. Acum 2 ani. Am plătit cu cardul și cash aveam doar bancnote mari, neavând ce să i las. Îi plătesc, și după îmi strigă că sunt într-un restaurant unde de obicei lumea lasă bacșiș ospătarilor. Am rămas mut, cum poți să spui așa ceva cuiva? Câtă nesimțire? I-am închis gură spunându-i că eu lucrez într-un domeniu în care îmi fac treaba, plec acasă și cam atât, nu mă recompensează nimeni în plus pentru că îmi fac treaba bine (poliție), așa cum nici eu nu sunt obligat să i recompensez lui muncă, având un salariu pentru care muncește. N-am mai călcat acolo”.