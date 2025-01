Românii s-au săturat să dea bacșiș. “Învățați-i prost, o să ajungă să vă scuipe din priviri și vânzătoarele de la casa de marcat"

Pentru români, bacșișul este mai mult decât un simplu gest de recunoștință – este aproape o tradiție socială. Fie că este vorba despre un restaurant, un taximetrist sau un livrator, lăsarea unui bacșiș este adesea considerată un semn de politețe și apreciere pentru serviciul primit.

De-a lungul timpului, această practică a devenit atât de răspândită încât, în multe situații, pare mai degrabă o obligație nescrisă decât un gest opțional. Totuși, românii au propriile reguli nescrise despre cât și când se lasă bacșiș, iar acest obicei poate varia în funcție de context sau de calitatea serviciilor.

"De ce bacșișul ospătarului este legat de suma cheltuită și nu de muncă depusă?"

Este întrebarea retorică adresată de un utilizator al platformei Reddit care a deschis o discuție pe această temă.

"De ce cumpărând 2 farfurii de paste și 2 beri dai 10 lei bacșiș dar dacă vrei 2 fripturi și o sticlă de vin trebuie să dai 30 de lei (zicem 10% în ambele cazuri)? Tot 2 farfurii și 2 pahare aduce. Costul materiei prime de ce îi aduce lui venit "cuvenit" în plus?", a scris acesta pe Reddit.

"Îți cer bacșiș și la tejghea"

Întrebarea sa a strâns aproape 200 de comentarii.

"Lasă frate că acum s-au americanizat, îți cer bacșiș și la tejghea, cu tabletă cu valori prestabilite. A luat băiatu' 2 felii reci de pizza, le-a băgat la cuptor 30 de secunde și după a întors tableta spre mine, a părut și supărat când am apăsat 0%."

"Eu am văzut în baruri mai nou. Am cerut o sticlă de apă și una de cola și mi-a apărut mesaj pe POS cu cât vreau să las bacșiș, pentru ce frate? Că mi-a dat sticlele de la frigider?"

"Păi gândește-te că a făcut drumul acela plin de primejdii, destul de rapid și mai important, nu a agitat sucul … Cum ar fi fost să dea Coca Cola pe lângă când îl turna în pahar.", a răspuns cineva cu ironie.

"Eu nu pricep cum de a ajuns minim 10%"

În timp ce unii încearcă să înțeleagă fenomenul, alții îi prevăd evoluția.

"Urmează să îți ceară casiera la Auchan/ Kaufland/ Lidl/ Carefour bacșiș".

"Bacșișul este legat de cheful pe care îl am să las bacșiș. Nicidecum de nota totală."

"Eu nu pricep cum de a ajuns minim 10%. S-au inspirat din Biblie, sau cum? Cândva 10% era max, acum e min."

"Bacșișul e direct proporțional cu cât de fraier e clientul."

" Care bacșiș? Eu nu las nimic, e datoria patronului să plătească salarii decente. Asta plus că ospătarii noștri nu știu ce înseamnă cuvântul ospitalitate."

"Să îți dau bacșiș că ai reușit să îți faci treaba pentru care ești plătit?"

Alții au dezvoltat o întreagă teorie în jurul subiectului.

"Pot înțelege că oamenii au zile proaste, zile grele, clienți nașpa care te fac de cap. Pot înțelege în mare parte orice. Însă dacă simt că pur și simplu nu ai chef, iar servirea e făcută în scârbă, aia nu e ospitalitate și punct. Plătesc produsele consumate și nimic în plus. Acel bacșiș se oferă în cazuri... să le zicem excepționale, băi mi-a plăcut super mult mâncarea, ospătarul a fost carismatic și m-a făcut să mă bucur de ora aia petrecută în restaurant, da, voi lăsa bacșiș atât cât consider eu.

Dar pentru o cafea to go, mai ales? Să îți dau bacșiș că ai reușit să îți faci treaba pentru care ești plătit? Meriți bacșiș că te-ai dat jos din pat și ai venit la muncă și azi? Meriți bacșiș dacă cafeaua aia a fost dumnezeiască și mi-au ieșit ochii din cap de plăcere.. că altfel, cafeaua aia deja m-a costat 15-20 de lei și consider că e oricum prea scump."

"Dacă nu îți permiți să lași și bacșiș, nu mai mânca în oraș. Așa gândesc ăștia din Horeca."

"Doar fraierii mai lasă bacșiș în 2025"

"Voi sunteți bolnavi. Cum să lași mai mult de 10 lei? În Germania las 2 euro;doar dacă notă depășește 100 de euro las 5. Învățați-i prost, și o să ajungă să vă scuipe din priviri și vânzătoarele de la casa de marcat."

"Lol, doar fraierii mai lasă bacșiș în 2025."

"Las bacșiș în funcție de cât interacționează chelnerul cu mine. Minimul pe care trebuie să îl facă este să mă întrebe dacă îmi place mâncarea, dacă mai vreau de băut (da), dacă vreau și un deșert (da). Bonus dacă îmi toarnă în pahar și nu doar lasă sticla pe masă.

Dacă nu interacționează cu mine în afară de adus meniu, luat comandă și adus mâncare atunci las zero”.

