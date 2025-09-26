Ce este Serratia marcescens bacteria care ar fi ucis 6 copii la spitalul Sf. Maria din Iaşi. De unde vine pericolul

Autor: Adrian Zia
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 16:19
964 citiri
Ce este Serratia marcescens bacteria care ar fi ucis 6 copii la spitalul Sf. Maria din Iaşi. De unde vine pericolul
Bacteria Serratia marcescens FOTO Wikipedia

Este anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași după ce 6 copii ar fi murit în ultimele zile în secția de Terapie Intensivă (ATI) în urma unei infecții cu o bacterie, cel mai recent deces fiind înregistrat chiar vineri, 26 septembrie.

Ancheta a fost demarată de Direcția de Sănătate Publică Iași după ce o publicație ieșeană a dezvăluit că cei șase copii ar fi decedat în ultimele două săptămâni după ce ar fi fost infectați cu bacteria Serratia marcescens.

Alexandru Rafila, fostul ministru al Sănătății, a explicat pentru observatornews.ro că Serratia este rezistentă în mediu, se găsește mai ales la nivelul instalațiilor sanitare, care trebuie curățate foarte bine cu produse pe bază de clor.

Rafila a mai spus că bacteria este rezistentă la tratament și poate provoca, mai ales în cazul pacienților care au și alte afecțiuni, infecții urinare, sepsis sau septicemie și se răspândește ușor în mediul spitalicesc.

Ce este Serratia marcescens

Serratia marcescens este o bacterie din familia Enterobacteriaceae. Deși a fost considerată inițial o bacterie fără relevanță patogenă, în prezent este asociată frecvent cu infecțiile nosocomiale, afectând pacienți vulnerabili, în special pe cei spitalizați pe termen lung sau cu imunitate compromisă.

Este un bacil Gram-negativ, izolat de rutină din sânge și din plăgi pe medii de cultură precum agar-sânge, dar și din tractul respirator sau urinar, utilizând medii selective precum agar MacConkey sau agar cromogen.

Cât de periculoasă este Serratia marcescens

"Este o bacterie care, inițial, când a fost descoperită acum 150 de ani, era considerată banală, saprofită. Ulterior s-a constatat că produce, mai ales în cazul pacienților care au și alte afecțiuni, așa-numitele infecții nosocomiale, și produce fie infecții urinare, rezistente la tratament, pentru că bacteria a devenit între timp și multirezistentă la tratament.

Dar sunt și cazuri în care se răspândește și poate să producă sepsis sau septicemie. Problema legată de această bacterie este că este rezistentă în mediu, se găsește mai ales la nivelul instalațiilor sanitare, care trebuie curățate foarte bine cu produse pe bază de clor, ca să elimine sau să reducă riscul de infecție", a declarat pentru Observator fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila.

Cum se procedează în cazul Serratia marcescens

"Secția nu se închide după un caz. Focarul este de la 3. Poate să fie un caz întâmplător...dar separarea pacienților, dacă există colonizări sau infecții, este esențială. Aici este o secție care are 44 de paturi, este o secție mare de terapie intensivă, în două locații, și se pot găsi soluții pentru organizarea activității și pentru aplicarea măsurilor de curățenie și dezinfecție riguroasă în fiecare dintre locații", a explicat Rafila.

#bacterie, #spital Iasi, #serratia marcescens, #copii morti spital iasi , #Stiri Alexandru Rafila
