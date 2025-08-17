O nouă bacterie descoperită în Marea Neagră este extrem de periculoasă pentru sănătate, mai ales pentru copii. Se formează când apa depășește 20 de grade

O nouă bacterie descoperită în Marea Neagră este extrem de periculoasă pentru sănătate, mai ales pentru copii. Se formează când apa depășește 20 de grade
Bacteria se dezvoltă în apele calde și sărate FOTO Pixabay

Un nou tip de bacterii se găsesc în Marea Neagră! Se înmulțesc în ape calde peste 20°C și pot provoca gastroenterite, iritații sau chiar septicemie. Riscul e mare pentru copii și poate apărea și prin consumul de fructe de mare insuficient gătite. Specialiștii recomandă gătirea corectă a fructelor de mare și acoperirea eventualelor leziuni la baie în mare. Risc crescut și în anii următori, din cauza încălzirii globale.

Este vorba de Vibrio, bacterie care se dezvoltă în ape calde. Potrivit Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, Marea Neagră, dar și Marea Baltică și Marea Nordului sunt zone cu risc. Este extrem de periculoasă pentru copii, iar infecția se poate lua și din fructele de mare, arată Digi24.

Specialiștii de la Centrul European de Prevenire și Controlul Bolilor avertizează că apa tot mai caldă a mării favorizează înmulțirea explozivă a acestor bacterii de genul Vibrio, care provoacă afecțiuni digestive. Marea Baltică și Marea Nordului sunt, de asemenea, zone cu risc, iar în aceste condiții consumul de fructe de mare din aceste surse poate fi extrem de dăunător atât pentru adulți, cât și pentru copii.

Și o baie în mare ne poate îmbolnăvi dacă avem leziuni sau tăieturi la nivelul pielii. Dacă microbul ajunge în sânge, poate să cauzeze septicemie, însă în 80% din cazuri provoacă gastroenterite sau iritații la nivelul pielii.

Specialiștii recomandă să gătim foarte bine fructele de mare înainte să le consumăm. Și dacă vrem să facem o baie în mare, dar avem leziuni pe piele, să le acoperim cu un plasture. „În primul rând, sunt bacterii care se dezvoltă la o temperatură ceva mai ridicată și la un anumit grad de salinitate. Iată, se vorbește despre apa de mare, dar în același timp putem vorbi despre apă sărată, care poate fi prezentă și în piscine în această perioadă de timp și în general în locuri unde se face baie în această perioadă de timp. Și atunci trebuie să fim foarte atenți, în special pentru cei mici, dar poate și pentru cei adulți, la controlul din punct de vedere medical, la controalele care se fac din punct de vedere bacteriologic în zonele în care mergem să facem baie. În același timp s-a subliniat posibilitatea transmiterii pe cale digestivă a unor astfel de infecții”, a declarat Carmen Doroboț, medic primar specialist în boli infecțioase.

Medicul spune că cele mai mari probleme pot să provină de la fructele de mare sau pește insuficient preparat din punct de vedere termic.

“Din nou spun, trebuie să ne bucurăm de vacanțe și de aceste mâncăruri care sigur sunt caracteristice sezonului cald, dar trebuie să fim mai atenți din punct de vedere al cum arată locația unde mâncăm, la cum arată mâncarea, la cum miroase mâncarea, adică să ne folosim propriile simțuri atunci când mergem să consumăm în locuri publice astfel de preparate de risc, cum sunt preparatele din fructele de mare și pești, care eventual sunt insuficient preparate din punct de vedere termic și de aceea subliniez faptul să preferăm tipuri de mâncare în care să preferăm să fie bine preparate din punct de vedere termic, pentru că prepararea termică ne asigură pe noi, o dată în plus, cu o serie de agenți infecțioși, printre care se numără și această bacterie despre care vorbim, care sunt distruse prin căldură,” a explicat Carmen Doroboț, medic primar specialist în boli infecțioase.

```

