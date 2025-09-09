O badantă româncă a dat petrecere cu amantul chiar în casa pensionarei de care trebuia să aibă grijă. „Cei doi îndrăgostiți erau goi, așa cum i-a făcut mama”

O badantă româncă din Italia a fost concediată, după ce a fost surprinsă petrecând cu amantul în locuința pensionarei de care trebuia să aibă grijă.

Românca fusese recomandată familiei de o altă româncă. Incidentul a fost povestit chiar de prietena celei din urmă.

„Nadia este o femeie de 50 de ani și nu a fost căsătorită niciodată. În Italia a venit acum 15 ani, împreună cu o cumnată de-a ei, și au lucrat mereu una aproape de cealaltă.

Fratele Nadiei, rămas în țară, le cam are cu băutura, de aceea nevastă-sa nici nu-i prea trimite bani, ci trimite numai la copii care sunt și ei mari acum.

De când este în Italia, cumnata Nadiei mereu a avut câte un amant care îi mai ținea de urât în timpul liber, dar Nadia niciodată nu a spus nimic despre asta nici fratelui său și nici părinților. S-a gândit că poate așa și merită bețivul de frate-su care și el își cam făcea de cap acasă. Deci, a știut, dar a tăcut, a considerat că nu era treaba ei”, povestește prietena Nadiei pentru rotalianul.com.

„A făcut-o lată rău de tot”

Românca spune că „altceva a făcut-o pe Nadia să se supere rău de tot pe cumnata ei. Îi găsise un loc de muncă la o rudă de-a bătrânei de care avea ea grijă și asta de vreo 4 luni, dar cumnată-sa a făcut-o lată rău de tot: și-a adus noaptea, în casă la bătrâna unde lucra, amantul!

Și poate nimeni nu ar fi știut dacă nu s-ar fi întins la chef, nu glumă, cu muzică, râsete și voie bună în toiul nopții. Un vecin care cunoștea bine familia a auzit că-i petrecere mare în apartamentul alăturat și a telefonat la fiica bătrânei care, uimită și curioasă de ce ar putea fi, a venit la o bucată de noapte în pijama și papuci de casă să vadă ce petrecere e la maică-sa în casă”.

„Goi așa cum i-a făcut mama”

Tot ea mai spune că „bătrâna dormea tun, ajutată și de picături sedative pe care badanta i le administra copios, iar cei doi îndrăgostiți erau în casă, amândoi goi, așa cum i-a făcut mama”, adaugă românca.

„Vă închipuiți ce scandal a ieșit! Fiica bătrânei a chemat-o atunci, noaptea, pe Nadia și, supărată foc, urla atât de tare că românca noastră nu înțelegea mai nimic din ce-i spunea. Vă dați seama ce rușine pe biata Nadia când a auzit pățania, că doar ea era cea care o recomandase familiei italiene pe cumnată-sa.

A rămas fiica bătrânei acolo până dimineața care a urmat, i-a făcut preaviz de concediere îngrijitoarei îndrăgostite (era angajată cu contract de 54 de ore), a pus-o să semneze de primire și, totuși, i-a mai permis să rămână încă 8 zile în casă. Avea toată dreptatea să o scoată afară în acel moment”, mai spune femeia.

