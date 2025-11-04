O badantă din Republica Moldova a luat peste 120.000 de euro de la bătrâna pe care o îngrijea. Banii i-a dat unui "iubit virtual". De ce au iertat-o judecătorii

Autor: Daniel Groza
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 10:00
484 citiri
O badantă din Republica Moldova a luat peste 120.000 de euro de la bătrâna pe care o îngrijea. Banii i-a dat unui "iubit virtual". De ce au iertat-o judecătorii
Batrâna i-a dat moldovencei 127.000 de euro FOTO /Pixabay

Curtea de Apel din Veneția a confirmat achitarea Luciei Cojocaru, o îngrijitoare de 43 de ani din Republica Moldova, acuzată că ar fi luat 127.000 de euro de la femeia în vârstă pe care o asista pe insula Giudecca, pentru a trimite banii unui bărbat cunoscut online.

Instanța a concluzionat că îngrijitoarea nu a acționat cu intenția de a o prejudicia pe bătrână, ci a fost la rândul ei victimă a unei escrocherii sentimentale, potrivit publicației rotalianul.com.

Faptele datează din 2020, în timpul lockdown-ului. Lucia Cojocaru lucra ca badantă pentru o femeie rămasă văduvă, fiica acesteia solicitând ulterior despăgubiri. Îngrijitoarea a intrat într-o relație exclusiv online cu un bărbat care se prezenta drept medic, aflat „în pericol” în Afganistan. Convinsă că viața bărbatului depinde de bani, ea a cerut sume importante de la femeia pe care o îngrijea, primind aproximativ 127.000 de euro.

Dată în judecată de urmașii bătrânei

După decesul bătrânei, copiii acesteia s-au constituit parte civilă, susținând că îngrijitoarea a profitat de vulnerabilitatea mamei lor. Procurorul a invocat infracțiunea de „circonvenzione di incapace”, corespunzătoare exploatării unei persoane vulnerabile.

Curtea de Apel, prezidată de judecătoarea Adele Savastano, a respins recursul Parchetului și a menținut achitarea. Judecătorii au apreciat că nu există dovezi că îngrijitoarea a urmărit să obțină bani pentru sine sau că a manipulat conștient bătrâna. Acțiunile sale au fost considerate rezultatul unei credințe sincere că ajută un om aflat în pericol – o situație încadrată drept „truffa sentimentale”, adică înșelăciune amoroasă.

Un element important pentru apărare a fost faptul că Lucia Cojocaru a depus plângere împotriva bărbatului care s-a prezentat ca medic, demonstrând că și ea a fost victimă, nu autorul fraudei.

Instanța a decis că îngrijitoarea nu este responsabilă penal pentru sumele de aproximativ 127.000 de euro, iar cererea de despăgubiri a copiilor femeii a fost respinsă.

O femeie și-a dat comandă de o monedă din aur și a primit acasă un castravete stricat. Cum a fost păcălită
O femeie și-a dat comandă de o monedă din aur și a primit acasă un castravete stricat. Cum a fost păcălită
O germancă care a dat peste 3000 de euro pe o monedă din aur pe care o descoperise pe un site de anunțuri a primit acasă un castravete stricat. Victima își luase și măsuri de precauție,...
Călin Georgescu ajunge astăzi din nou la poliție, după ce instanța a respins ridicarea controlului judiciar. Este trimis în judecată în două dosare
Călin Georgescu ajunge astăzi din nou la poliție, după ce instanța a respins ridicarea controlului judiciar. Este trimis în judecată în două dosare
Fostul candidat Călin Georgescu se prezintă astăzi la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar, prima sa apariție publică după ce Tribunalul București a respins, joi, 30...
#badante Italia, #inselaciune, #batrana, #iubit, #sentinta , #Italia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Numit "tradator" in propria tara, Novak Djokovic a rupt tacerea! De ce s-a mutat definitiv in Grecia
Digi24.ro
O mare fabrica din Romania se inchide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediati
DigiSport.ro
L-au filmat cand iesea de la negocieri! Un nume urias i-a spus "DA" lui Dan Sucu

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministerul de Externe, mesaj pentru familia muncitorului român mort la Roma. „Am sperat până la ultima clipă”
  2. Amalia Bellantoni, fosta membră a Partidului SOS, după arestare: „Eu sunt o victimă a sistemului şi soţul este victima mea”
  3. Bărbat găsit mort într-un parc din Constanța. Cine era victima descoperită de polițiști
  4. O badantă din Republica Moldova a luat peste 120.000 de euro de la bătrâna pe care o îngrijea. Banii i-a dat unui "iubit virtual". De ce au iertat-o judecătorii
  5. Câți ani de închisoare riscă un bărbat care l-a amenințat cu moartea pe Donald Trump. „Iau niște arme și mă ocup eu de treabă”
  6. Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni. Regiunile unde își fac apariția ploile
  7. Noi atacuri ale Rusiei la Dunăre. Armata României a trimis mai multe aeronave. Comandanții lor aveau aprobare să doboare ”țintele aeriene”
  8. Riscurile la care ne expunem dacă luăm melatonină pe termen lung. „Oamenii ar trebui să fie conștienți”
  9. Operațiunea ”Jupiter” continuă: 211 percheziții la prima oră, în mai multe județe din țară. 68 de persoane urmează să fie aduse la audieri VIDEO
  10. Președintele Nicușor Dan, mesaj de condoleanțe pentru familia românului decedat în Italia. Cine este bărbatul prins sub dărâmăturile turnului din Roma