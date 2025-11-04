O badantă din Republica Moldova a luat peste 120.000 de euro de la bătrâna pe care o îngrijea. Banii i-a dat unui "iubit virtual". De ce au iertat-o judecătorii

Curtea de Apel din Veneția a confirmat achitarea Luciei Cojocaru, o îngrijitoare de 43 de ani din Republica Moldova, acuzată că ar fi luat 127.000 de euro de la femeia în vârstă pe care o asista pe insula Giudecca, pentru a trimite banii unui bărbat cunoscut online.

Instanța a concluzionat că îngrijitoarea nu a acționat cu intenția de a o prejudicia pe bătrână, ci a fost la rândul ei victimă a unei escrocherii sentimentale, potrivit publicației rotalianul.com.

Faptele datează din 2020, în timpul lockdown-ului. Lucia Cojocaru lucra ca badantă pentru o femeie rămasă văduvă, fiica acesteia solicitând ulterior despăgubiri. Îngrijitoarea a intrat într-o relație exclusiv online cu un bărbat care se prezenta drept medic, aflat „în pericol” în Afganistan. Convinsă că viața bărbatului depinde de bani, ea a cerut sume importante de la femeia pe care o îngrijea, primind aproximativ 127.000 de euro.

Dată în judecată de urmașii bătrânei

După decesul bătrânei, copiii acesteia s-au constituit parte civilă, susținând că îngrijitoarea a profitat de vulnerabilitatea mamei lor. Procurorul a invocat infracțiunea de „circonvenzione di incapace”, corespunzătoare exploatării unei persoane vulnerabile.

Ads

Curtea de Apel, prezidată de judecătoarea Adele Savastano, a respins recursul Parchetului și a menținut achitarea. Judecătorii au apreciat că nu există dovezi că îngrijitoarea a urmărit să obțină bani pentru sine sau că a manipulat conștient bătrâna. Acțiunile sale au fost considerate rezultatul unei credințe sincere că ajută un om aflat în pericol – o situație încadrată drept „truffa sentimentale”, adică înșelăciune amoroasă.

Un element important pentru apărare a fost faptul că Lucia Cojocaru a depus plângere împotriva bărbatului care s-a prezentat ca medic, demonstrând că și ea a fost victimă, nu autorul fraudei.

Instanța a decis că îngrijitoarea nu este responsabilă penal pentru sumele de aproximativ 127.000 de euro, iar cererea de despăgubiri a copiilor femeii a fost respinsă.

Ads