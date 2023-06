S-a confirmat: cei doi jucători de tenis de top și-au oficializat relația cu o serie de imagini senzuale din Dubai

Jucătorul grec Stefanos Tsitsipas (locul 5 ATP) și jucătoarea spaniolă Paula Badosa (29 WTA) formează ultimul cuplu din tenisul mondial.

Badosa a asistat la meciul lui Tsitsipas de la Roland Garros, apoi cei doi și-au pus poze noi la profilul de pe Spotify, imagini în care apar împreună și par că se distrează de minune.

Orice îndoială în privința relației dintre cei doi s-a rispit aseară, după ce ambii jucători au postat pe rețelele sociale imagini din vacanța lor în Dubai, în care se sărută și se îmbrățișează.

Noul cuplu are deja și un nume: Tsitsidosa, iar Pula pare că l-a uitat definitiv pe fostul ei prieten, modelul Juan Betancour.

Stefanos Tsitsipas & Paula Badosa post a cutesy couple photo in Dubai. They look great together. And most importantly, they look happy 🥰 pic.twitter.com/V6wfOIeMOE — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 9, 2023

Stefanos Tsitsipas & Paula Badosa giving us a glimpse of their trip in Dubai 🥹💚 pic.twitter.com/0F7DoQxxFd — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 9, 2023

Bueno pues así la pasan Tsitsipas y Badosa en Dubai 😍pic.twitter.com/pzzPG1vMeB — Karen Morán (@kamogu) June 10, 2023

