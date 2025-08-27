Angajatul unui aeroport lansează un avertisment pentru pasagerii care își leagă panglici de valize atunci când călătoresc

Nenumărați călători cred că sunt ingenioși atunci când își marchează bagajele, pentru a le recunoaște mai ușor pe banda de bagaje din zona de sosiri.

Fie că este vorba de panglici colorate, etichete viu colorate, brelocuri sau autocolante, mulți dintre noi iubim să ne decorăm lucrurile pentru a le face mai vizibile.

Deși cei mai mulți cred că fac o alegere inteligentă pentru a-și securiza obiectele de valoare, un angajat al aeroportului din Dublin a spus pentru RSVP Live că trebuie evitată această greșeală comună.

Un manipulator de bagaje de la Aeroportul Dublin, pe nume John, a declarat pentru RSVP Live că accesoriile agățate de valiză pot crea probleme la scanare, ceea ce duce la întârzieri mai mari. „Dacă bagajul nu poate fi scanat automat, ajunge la procesare manuală, ceea ce poate însemna că nu prinde zborul”, a explicat acesta.

John le-a mai recomandat călătorilor să așeze valizele cu roțile în sus pentru a reduce riscul de deteriorare.

Surprinzător, nu doar decorațiunile drăguțe îți pot crea probleme în aeroport. John a avertizat și că anumite alimente pot apărea ca suspecte la scanere.

„Nu puneți niciodată marțipan în bagaj. Are aceeași densitate ca unii explozibili, așa că bagajul va fi scos de pe linie, iar dumneavoastră veți fi chemați de la avion pentru o verificare”, a spus acesta.

Manipulatorul de bagaje a mai avertizat să nu fie folosite etichete autocolante pentru decorarea sau identificarea valizelor, pentru că pot încurca scanerele și, din nou, duce la întârzieri.

La începutul acestei săptămâni, secțiunea FEMAIL a publicației Daily Mail, dedicată femeilor, s-a lăsat prinsă în trendul ”valizei misterioase”, care face furori pe rețelele sociale și printre influenceri: oamenii cumpără la întâmplare bagaje pierdute și descoperă ce se află în interior. Publicația a cheltuit 80 de lire pentru a reproduce entuziasmul stârnit de TikTok-erul Becky Chorlton, care a cumpărat o valiză abandonată la Aeroportul Heathrow din Londra la începutul acestei luni.

Norocoasa a găsit o geantă Guess, rochii de vară „minunate” – încă cu etichete pe ele – și o jachetă Tommy Hilfiger, toate împachetate într-o valiză albastră lucioasă marca Delsey, care se vinde la Selfridges pentru aproximativ 275 de lire.

"Din păcate, noi am descoperit doar pantaloni scurți pătați, tricouri ieftine bătute de nisip și o grămadă de lenjerie intimă folosită, atât de bărbați, cât și de femei", notează publicația.

Aeroportul Heathrow din Londra păstrează bunurile pierdute timp de trei luni din momentul în care au fost găsite sau predate și poate percepe până la 25 de lire pentru a revendica obiectele rătăcite.

Totuși, valizele nerevendicate ajung uneori la case de licitații, care le vând (cu tot conținutul) celui mai mare ofertant.

"Noi am cumpărat bagajul de la compania Undelivrd pentru 80 de lire. Firma precizează că datele personale și dispozitivele digitale sunt eliminate din bagaje înainte de a fi vândute, dar în rest totul este lăsat exact așa cum a fost găsit. Dimensiunea și marca valizei primite sunt decise la întâmplare", scrie dailymail.com.

