Armata ucraineană anunţă că înaintează către Bahmut, în ciuda unei „bătălii feroce” VIDEO

Armata ucraineană a anunțat joi, 29 iunie, că înaintează la Bahmut, în est, în pofida unei ”bătălii feroce”, la o lună de la lansarea contraofensivei.

”Avansăm în apropiere de Kiev, iar acest lucru continuă”, anunţă într-o postare pe Telegram comandantul Forţelor Terestre ucrainene, Oleksandr Sîrski.

Armata ucraineană atacă, de mai multe săptămâni, pe flancuri Bahmutul, epicentrul confruntărilor armate din Bonbas, şi înaintează puţin câte puţin, în timp ce ruşii păstrează, pentru moment, controlul asupra oraşului, pe care l-au cucerit în mai.

„O bătălie feroce”

”Ofensiva forţelor noastre către Melitopol, Berdiansk (sud-est) şi Bahmut continuă”, anunţă, la rândul său, adjuncta ministrului ucrainean al Apărării Ganna Maliar.

”Trupele noastre rod fiecare metru de teren inamic într-o bătălie feroce. Ele avansează”, salută ea pe Telegram.

Maliar anunţă că ”situaţia în zona Bahmut este din nou fierbinte, confruntări aprige continuă”.

”Inamicul adună rezerve şi se agaţă (...) de toate forţele sale”, continuă ea.

Kievul poartă, de la începutul lui iunie, o contraofensivă cu scopul de a recuceri teritoriile ocupate de către Moscova în estul şi sudul Ucrainei.

Ucraina revendică în acest stadiu recucerirea a aproximativ zece localităţi.

Într-un interviu acordat BBC, difuzat săptămâna trecută, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski recunoştea că progresele acestei ofensive de amploare sunt, în acest stadiu, ”mai lente decât voiam”.

Armata rusă a ridicat mai multe linii de apărare - tranşee şi terenuri minate, între altele -, cu speranţa să respingă trupele Kievului, echipate de către Occident.

The soldiers of the 2nd mechanized battalion of the 22nd OMBr in the Bakhmut direction cleared enemy positions and captured them - Commander of the AFU Ground Forces Syrsky.#Ukraine #News #War #UkraineWarRussia pic.twitter.com/KrDzKYztti