Cum arăta orașul Bahmut înainte de invazia Rusiei în Ucraina. 80.000 de oameni trăiau în pace și armonie VIDEO

Bahmut este, în prezent, un oraș distrus integral ca urmare a invaziei Rusiei și a bombardamentelor realizate pe parcursul celor nouă luni cât a durat asediul.

Pe 12 aprilie 2014, Bahmutul a fost ocupat de forțele pro-ruse și inclus în așa-numita „Republică Populară Donețk”. Pe 6 iulie 2014, forțele ucrainene au eliberat orașul. În timpul invaziei ruse a Ucrainei din 2022, frontul ruso-ucrainean s-a apropiat de oraș în mai 2022, acesta fiind bombardat în mod regulat de armata rusă. De la jumătatea lunii august 2022, ofensiva rusă s-a concentrat în direcția Bahmut, bombardamentele de artilerie devenind mai intense și nediscriminatorii, orașul fiind distrus integral.

Recent, Evgheni Prigojin, liderul mercenarilor Wagner, a declarat că orașul a fost cucerit integral, ucrainenii susținând, însă, că mai controlează o mică parte din Bahmut. Șeful interimar al autoproclamatei Republici Populare Donețk a vizitat marți orașul ucrainean, afirmând că acesta va fi cunoscut de acum înainte sub numele său ex-sovietic "Artemovsk".

Ukrainian #Bakhmut before and after Russian attack. pic.twitter.com/k6Bvxx55pj