Bătălia pentru Bahmut. Ucrainenii au recucerit în ultimele zile 20 de kilometri pătraţi de teritoriu VIDEO

Forţele ucrainene au recucerit în ultimele zile aproximativ 20 de km pătraţi de teritoriu în jurul oraşului Bahmut din estul ţării, a declarat marţi ministrul adjunct ucrainean al apărării, Hanna Maliar, citată de The Guardian şi CNN.

Afirmaţia sa nu poate fi verificată şi mulţi observatori consideră că progresul ucrainean a fost mai modest decât atât, notează CNN. Ea a recunoscut, pe de altă parte, că forţele ruseşti au avansat "oarecum" în interiorul oraşului Bahmut şi că au continuat luptele grele.

"Inamicul avansează oarecum în oraşul Bahmut, distrugându-l complet cu artileria. În plus, inamicul ridică unităţi de paraşutişti profesionişti. Luptele grele continuă cu rezultate diferite. În situaţia actuală, trupele noastre fac tot ce pot şi chiar mai mult.

