Trupele ucrainene avansează pe flancuri în jurul Bahmut și ar putea înconjura curând orașul VIDEO

Forțele ucrainene continuă să avanseze și să câștige teren pe flancurile din Bahmut (regiunea Donețk, estul Ucrainei), a anunțat Brigada a treia de asalt separat a forțelor armate ucrainene în contul său oficial de Telegram, potrivit Euromaidanpress.

Trupele ucrainene s-au retras de pe majoritatea pozițiilor lor din Bahmut, dar continuă să avanseze pe flancurile orașului. Al doilea batalion de asalt al Brigăzii a treia de asalt separat a străpuns liniile de apărare rusești pe o lungime de 1.730 de metri și a avansat 700 de metri în adâncimea teritoriului controlat de Rusia în jurul Bahmut.

