Bătălia pentru Bahmut. Șeful mercenarilor Wagner susține că rușii au obţinut controlul total asupra oraşului VIDEO

Şeful grupului de mercenari Wagner din Rusia, Evgheni Prigojin, a pretins sâmbătă controlul deplin al oraşului ucrainean Bahmut, centrul celei mai lungi şi sângeroase bătălii din război, transmite Reuters.

Reuters nu a putut confirma în mod independent afirmaţia, făcută de Prigojin într-un videoclip în care acesta apare în echipament de luptă în faţa unei linii de luptători care ţin steaguri ruseşti şi bannere Wagner.

”Astăzi, la ora 12, Bahmut a fost luat complet. Am preluat complet tot oraşul, din casă în casă”, a spus Prigojin.

El a spus că forţele sale se vor retrage din Bakhmut din 25 mai, pentru odihnă şi pregătire, predând controlul armatei obişnuite ruse.

În fundal se auzeau explozii îndepărtate, în timp ce Prigozhin a vorbit în timpul videoclipului. Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Ucrainei.

Prigojin i-a batjocorit pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi pe preşedintele SUA Joe Biden, care participau sâmbătă la un summit al Grupului celor Şapte din Japonia, unde războiul din Ucraina a fost în fruntea discuţiilor liderilor lumii.

Prigozhin announced that Wagner took Bakhmut, but his fighters will hand over the city to the regular army on May 25th. #Bakhmut #Ukraine #Russia #RussiaUkraineWar #Wagner #Prigozhin pic.twitter.com/2dEJucyOhW