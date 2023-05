Azi este o zi mult asteptata de cei care muncesc. Au zi libera si prin traditie ies la iarba verde pentru a pune un mic, carnacior sau carne pe gratar. Altii au preferat sa mearga in statiuni, pe Litoral sau in alte locuri. Cu totii se distreaza, insa trebuie sa fie cumpatati in tot ceea ce fac.Pentru ca pot fi probleme, cei din sanatate, politia si pompieri stau de veghe pentru a interveni in caz de nevoie.Avand in vedere faptul ca azi se sarbatoreste ziua de 1 Mai, specialistii Inspectiei ... citeste toata stirea