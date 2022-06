3.242 maramureseni dau bacalaureatul

Astazi incepe sesiunea iunie-iulie a examenului national de bacalaureat. In Maramures, s-au inscris 3.242 de candidati: 2.828 din promotia curenta, iar 414 din promotiile anterioare.Sesiunea iunie-iulie incepe cu Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, planificata pentru intervalul 6-8 iunie. In 8 si 9 iunie, candidatilor le vor fi evaluate competentele lingvistice de comunicare orala in limba materna, iar in 9 si 10 iunie - competentele digitale. Competentele ... citeste toata stirea