3607 maramureseni incep Evaluarea

Azi incepe Evaluarea Nationala pentru elevii claselor a VIII-a. In judetul Maramures s-au inscris pentru sustinerea acestui examen un numar de 3607 absolventi.Examenul de azi consta in proba scrisa la Limba si literatura romana. Urmeaza joi, 16 iunie, proba la Matematica, iar vineri, 17 iunie, va avea loc proba la Limba si literatura materna.La nivel national sunt peste 155.000 de absolventi ai clasei a VIII-a care sunt asteptati la Evaluarea Nationala 2022, care va avea loc in perioada 14 ... citeste toata stirea