carti de psihologieStresul si anxietatea sunt prezente in viata noastra, in unele cazuri in doze mai mari, in altele mai mici. Atunci cand cele doua ajung sa-ti afecteze activitatea si interactiunile cu cei din jur, este momentul sa iei masuri si sa descoperi mecanismele potrivite care sa te ajute sa-ti recastigi echilibrul si linistea.Psihoterapia poate fi o solutie la problemele tale, insa daca iti doresti sa iti completezi experienta si dezvoltarea, atunci literatura de specialitate este ... citeste toata stirea