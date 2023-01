A decedat parintele Simion Ilies

Inceputul de an aduce tristete in familia fostului vicar general al Episcopiei Greco Catolice de Maramures. Parintele Simion Ilies a decedat in prima zi a acestui an. Vestea cumplita a fost data de catre Episcopia Greco-Catolica de Maramures: "Dupa un an de lupta cu boala, parintele Simion Ilies a trecut la cele vesnice duminica, 1 ianuarie 2023, la varsta de 57 de ani si in al 30-lea an de preotie. Detaliile legate de oficiul inmormantarii vor fi comunicate de indata ce se vor stabili". ... citeste toata stirea