A venit gerul in Maramures

De azi, incepe frigul asteptat in aceasta perioada in judetul Maramures. Daca pana acuma am avut parte de o iarna blanda, cu temperaturi pozitive de primavara, azi gerul a inceput sa-si intre in drepturi.Un val de aer deosebit de rece va cuprinde in urmatoarea perioada judetul Maramures. Meteorologii avertizeaza ca vremea va deveni geroasa in cursul noptilor si diminetilor in vestul, nordul si centrul tarii si pe arii restranse in rest. In ... citeste toata stirea