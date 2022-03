Accident la Surdesti cu sase victime

Drumul care face legatura intre Cavnic si Baia Sprie este extrem de periculos pentru conducatorii auto. A fost modernizat, insa a ramas foarte ingust, iar canalele pluviale foarte adanci. Din aceasta cauza, se produc foarte multe accidente, in special atunci cand autoturismele circula cu viteza. Distanta de la un sens la altul de drum este extrem de redusa. La o minima clipa de neatentie ori lovesti masina de pe sens opus ori ajungi in sant. Asta si cand carosabilul este uscat. Daca e umed, in ... citeste toata stirea