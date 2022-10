Aeronave militare survoleaza Baia Mare

Maine se organizeaza "Ziua Armatei Romaniei in scoli ". Evenimentul este realizat de Centrul Militar Judetean Maramures, prin Biroul de Informare-Recrutare, impreuna cu personalul didactic si elevii din doua institutii de invatamant din Baia Mare.Tot atunci, aeronave militare vor survola orasul Baia Mare, in cazul in care vremea va permite."Activitatea, in acest an, se desfasoara cu elevii apartinand Scolii gimnaziale "Nicolae Iorga" si Colegiului National "Gheorghe Sincai", intre orele 11. ... citeste toata stirea