Amenzi drastice pentru risipirea apei

Comuna Cupseni este in atentia autoritatilor judetene. Aseara, reprezentantii Prefecturii Maramures, s-au intalnit cu oamenii din localitate. Impreuna s-au deplasat in teren pentru a vedea situatia la fata locului. Cetatenii sunt revoltati, deoarece unii risipesc apa nejustificat in aceasta perioada de seceta."Avem deja cumparat un regulator de presiune (valoare de 3000Euro) si am comandat un apometru (1000Euro), ce le vom pune pe teava de aductiune, dupa robinetul de iesire din satul Cupseni. ... citeste toata stirea