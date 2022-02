Angajatii Pandemiei pot ramane in sistem

In Pandemie, legiuitorul a permis ca in anumite domenii sa se faca angajari pe baza selectarii dosarelor. Asta pentru a urgenta angajarea, in functie de nevoie. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila spune ca personalul medical, inclusiv cel din DSP-uri, care a fost angajat suplimentar pe perioada pandemiei, ar putea ramane sa lucreze in sistem, apreciind ca este nevoie de specialisti in acest domeniu."Ne preocupa foarte mult acest aspect, atat la nivelul unitatilor medicale, cat si la nivelul ... citeste toata stirea