Duminica, 9 iulie 2023, a cincea dupa Sfintele Rusalii, a Vindecarii celor doi demonizati din tinutul Gadarei, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a slujit in milocul credinciosilor din Tg. Lapus, la biserica "Inaltarea Domnului" din oras, in fruntea unui sobor de preoti si diaconi cu ocazia implinirii a 20 de ani de la infiintarea parohiei."Sunt 20 de ani de cand a luat fiinta Parohia "Inaltarea Domnului" din orasul Tg. Lapus si, iata, in fata noastra avem o