Aplicatie pentru turistii Maramuresului

Vesti bune pentru turistii care ajung in judetul Maramures. Acestia au la dispozitie toate informatiile de care au nevoie pentru a stabili, in functie de preferinte, obiectivele pe care doresc sa le vada.Aplicatia Visit Maramures este foarte bine "echipata", toate textele fiind bilingve, in limbile romana si engleza. Aceasta poate fi descarcata pe telefon pentru a avea la dispozitie datele despre Maramures, de la atractiile naturale, traseele de drumetie, bisericile de lemn, muzeele, ... citeste toata stirea