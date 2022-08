Autobuze si matura stradala in Baia Sprie

Orasul Baia Sprie s-a dotat cu mijloace performante utile omunitatii locale. Dupa ce a achizitionat noua autobuze hibrid, acum a cumparat si receptionat un utilaj de maturat stradal. Este un pas important in ceea ce priveste curatenia de pe strazile orasului."Am achizitionat si am receptionat o matura stradala de capacitate mare, utilaj care reprezinta una dintre cele mai necesare si importante investitii in ceea ce priveste mentinerea curateniei pe strazile, parcarile si caile de acces ... citeste toata stirea