Avem prefect liberal in Maramures

De azi, Rudolf Stauder este noul prefect al judetului Maramures, Dupa depunerea juramantului, reprezentantul guvernului in teritoriu a declarat ca va fi in continuare omul faptelor, mai putin al vorbelor si ca nu promite mai multe decat poate face.Iata ce a spus Rudolf Stauder, intr-o postare pe pagina sa:"Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac cu buna-credinta tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor judetului Maramures", sunt cuvintele care, ... citeste toata stirea