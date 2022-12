Veste buna pentru iubitorii sportului pe patine. Odata cu venirea iernii, in parcul Mara din Baia Mare s-a deschis patinoarul, care va functiona in fiecare zi.Patinoarul se deschide la ora 14.00 si se inchide la ora 21.30, de luni si pana vineri, in timp ce sambata si ... citeste toata stirea