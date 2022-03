Basprienii invata gratuit digitalizarea

Primaria Orasului Baia Sprie continua proiectele de specializare a cetatenilor, in special a celor care locuiesc in zone defavorizate. In parteneriat cu ASSOC si Liceul Tehnologic de Transport Auto, administratia locala organizeaza in Baia Sprie si Tautii de Sus, cursuri gratuite de initiere "Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere".Cursurile au o durata de 11 zile, 40 de ore (15 ore teorie, 25 ore practica), iar grupele sunt formate ... citeste toata stirea