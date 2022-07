Beneficiile unui curs Python - 10 motive pentru invatarea acestui limbaj

curs pythonInvatarea si provocarea mintii sunt cele mai bune strategii care te ajuta sa-ti mentii creierul tanar, indiferent de varsta. Un curs care te provoaca la schimbare este cu atat mai interesant, caci vei putea observa schimbari atat in viata profesionala, cat si in cea personala.Un curs Python din cadrul mentoratului WellCode are integrat si parte de coach life, asa ca te va ajuta sa te dezvolti atat la nivel profesional, cat si personal. La finalul cursului, vei avea abilitatea de ... citeste toata stirea