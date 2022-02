Biciclist omorat de un politist

Un cetatean din comuna Petrova, in varsta de 67 de ani, a fost lovit mortal de o masina condusa de un politist de frontiera. Acesta din urma se deplasa, cu masina personala, spre locul de munca."In data de 27.02.2022, in jurul orei 19.20, in timp ce se deplasa de la domiciliu spre locul de munca, cu autoturism proprietate personala, un politist de frontiera din cadrul SPF Valea Viseului a fost implicat intr-un accident rutier, intre localitatile Petrova si Bistra, soldat cu o victima. A fost ... citeste toata stirea