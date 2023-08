In vecinatatea Catedralei Episcopale "Sfanta Treime" din Municipiul Baia Mare se afla un bloc social. Dupa finalizarea lucrarilor, imobilul va mai deservi o cantina sociala numita "Familia", un cabinet medical, precum si alte proiecte care sunt in discutie.Santierul in lucru a fost vizitat de episcopul ortodox al Maramuresului si Satmarului, Preasfintitul Iustin. Cu aceasta ocazie ierarhul s-a intalnit cu personalul care se ocupa de finalizarea lucrarilor la acest imobil, contract ... citeste toata stirea